Kabinet wil boete voor bedrijf dat minderjarige alcohol bezorgt

De demissionair bewindsvrouw stelt voor om de Alcoholwet daarop aan te passen. De aanscherping is volgens haar nodig omdat jongeren onder de 18 jaar te makkelijk via internet aan bier, wijn of sterke drank komen.

Nieuwe regels in 2027

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het voorstel van Tielen. De volgende stap is dat de Tweede Kamer hierover debatteert en stemt. De staatssecretaris mikt erop dat de nieuwe regels in 2027 ingaan.

Handhaving ondermaats

Tielen vindt de naleving van het verbod op alcohol onder de 18 jaar “echt ondermaats” bij bestellen en thuisbezorgen en hoopt dat hiermee te veranderen. “Iedereen die met alcohol en jongeren te maken heeft, moet gewoon altijd netjes checken op leeftijd.” Door de aanpassing moeten bezorgers zich aan dezelfde regels houden als mensen die werken in horeca, supermarkten en sportkantines.

Boete begint bij 1665 euro

De boete begint bij 1665 euro voor bedrijven met minder dan vijftig medewerkers en loopt op bij grotere bedrijven. Het gaat volgens een woordvoerder vaak ook mis bij de kleinere ondernemingen. Medewerkers van grotere bezorgdiensten vragen meestal al standaard naar de leeftijd als ze alcohol afleveren.

De huidige regels dat alleen onlineverkopers van alcohol worden beboet, schieten volgens de staatssecretaris tekort. Want de bezorgdienst en de verkoper zijn vaak niet hetzelfde bedrijf. (ANP)