Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Kabinet wil geen langere boetepauze bij schijnzelfstandigheid

,

Het demissionaire kabinet vindt het “niet wenselijk” om nog een jaar geen boetes op te leggen aan werkgevers die zzp’ers inzetten voor werk waar zij eigenlijk mensen voor in dienst zouden moeten nemen. Het zou de handhaving van de wet tegen schijnzelfstandigheid ondermijnen, schrijft demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen (Belastingdienst, BBB) aan de Tweede Kamer.

Het demissionaire kabinet vindt het “niet wenselijk” om nog een jaar geen boetes op te leggen aan werkgevers die zzp’ers inzetten voor werk waar zij eigenlijk mensen voor in dienst zouden moeten nemen. Het zou de handhaving van de wet tegen schijnzelfstandigheid ondermijnen, schrijft demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen (Belastingdienst, BBB) aan de Tweede Kamer.

Lees alles over zzp’ers in de zorg op Skipr

Het tegengaan van schijnzelfstandigheid is “cruciaal”, aldus de BBB-bewindsman in antwoord op een informatieverzoek vanuit de Tweede Kamer. Niet alleen om uitbuiting en misbruik tegen te gaan, maar ook om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen zowel werkgevers als werkenden te voorkomen.

Zachte landing

Werkgevers kunnen sinds dit jaar naheffingen van sociale premies krijgen als zij door de fiscus betrapt worden op het ten onrechte inhuren van zzp’ers. Om ze een ‘zachte landing’ te geven, worden mede op verzoek van een Kamermeerderheid dit jaar nog geen boetes opgelegd. Heijnen vindt dat ondernemers daarmee genoeg tijd hebben gekregen om aan de nieuwe situatie te wennen.

Verder uitstel van volledige handhaving zou volgens de staatssecretaris “een slecht signaal” zijn aan ondernemers die zich wel netjes aan de regels houden. “We zien namelijk veel beweging van organisaties die zich inspannen om het echt goed te willen doen.” Dat is voor Heijnen reden om “juist geen stap terug te zetten”.

Coronaherstelplan

Het kabinet heeft ook een financiële prikkel om de boetepauze niet te verlengen. Langer treuzelen met volledige handhaving op schijnzelfstandigheid kan door de Europese Commissie worden uitgelegd als een schending van de afspraken over het coronaherstelplan, waar Nederland nog miljarden uit hoopt te ontvangen. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Zzp

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

2 okt 2025 Kabinet wil geen langere boetepauze bij schijnzelfstandigheid
5 sep 2025 75 procent van de zzp'ers in de zorg ziet teruggang in opdrachten
18 aug 2025 'Thuiszorgorganisaties zetten minder zzp’ers in'
12 aug 2025 Aantal zzp'ers in de thuiszorg neemt af
14 jul 2025 Zzp-club boos over beoordelingen schijnzelfstandigheid

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Gastvrije schoonmaak: stille kracht in de ouderenzorg

Naar de podcast

147 ‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Naar de podcast

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

145 Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties