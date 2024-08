Kaljouw (VVD) tegen kabinetsplan afschaffen eigen risico

Foto: Paul Tolenaar

Dat zegt Kaljouw in een interview met Zorgvisie: “Dus ook niet een beetje minder eigen risico. Afschaffing van het eigen risico zoals dat nu in het Hoofdlijnenakkoord staat, heeft niet alleen een aanzuigende werking, maar de kosten ervan lopen zo hoog op dat dat geld ergens anders op de VWS-begroting moet worden gehaald. Het gaat dus ten koste van andere zorg.”

In het Hoofdlijnenakkoord kondigde het kabinet-Schoof in mei aan dat het eigen risico voor de basispolis per 1 januari 2027 omlaag gaat van 385 euro naar 165 euro. Bovendien wordt de eigen bijdrage per behandeling naar beneden bijgesteld tot maximaal 50 euro.

Bezuinigen op curatieve zorg

Kaljouw: “Het kabinetsplan om het eigen risico grotendeels af te schaffen kost 3 à 4 miljard euro per jaar. Ga mij maar uitleggen waar je dat geld vandaan haalt. Tussen de regels door lees je in het Hoofdlijnenakkoord dat het ministerie van VWS wil bezuinigen op de curatieve zorg. Dat lijkt me geen goed plan. Mij lijkt het beter dat de zorg beschikbaar blijft voor die mensen die het nodig hebben.”

Schippers: VVD unaniem voor

Edith Schippers heeft in een reactie op het standpunt van Kaljouw laten weten dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer unaniem voor het plan zal stemmen. “Duidelijk is dat verlaging van het eigen risico niet uit het verkiezingsprogramma van de VVD komt”, laat ze weten via het ANP. “Maar, wanneer er wetgeving in de senaat voorligt om het eigen risico te verlagen zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord, dan stemt de VVD-fractie daar unaniem voor.”.

Kaljouw is sinds juli voorzitter van het College van Deskundigen bij ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) en was daarvoor onder meer bestuursvoorzitter van de NZa, V&VN en het College Sanering Zorginstellingen. In het interview met Zorgvisie vertelt ze over haar prioriteit bij ZKN om bij de zelfstandige klinieken de passende zorg meer aandacht te geven.