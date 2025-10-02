Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Kamer: brancheorganisaties wijkverpleging moeten actief betrokken worden bij verzorgingshuisplannen

,

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moet brancheorganisaties uit de wijkverpleging actief betrekken bij de doorontwikkeling en uitwerking van het moderne verzorgingshuis. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag besloten.

Zo’n 136 Tweede Kamerleden stemden voor de motie van BBB-Kamerlid Agnes Joseph. Alleen het CDA en D66 waren tegen het voorstel.

Van ontwerp tot financiering

Staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij wil op korte termijn de herintroductie van moderne verzorgingshuizen realiseren. Het idee is dat deze woonvorm met een vaste zorgaanbieder met zorg op afroep georganiseerd wordt. Integratie van de wijkverpleging binnen deze woonvorm moet volgens Joseph leiden tot efficiëntere inzet van personeel, minder reistijd, betere continuïteit van zorg en versterking van de zorgzame gemeenschap.

Na het kritische PwC-rapport zien verschillende veldpartijen – waaronder ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, ANBOPCOB en VNG – de komst van het moderne verzorgingshuis echter niet zitten. Zij pleiten ervoor om door te bouwen op de ingezette beweging in de recent gesloten zorgakkoorden. Met de aangenomen motie wordt VWS gemaand betrokken brancheorganisaties actief te betrekken bij het ontwerp, de organisatie en de financiering van het moderne verzorgingshuis.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgVWS

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8:00 Kamer: brancheorganisaties wijkverpleging moeten actief betrokken worden bij verzorgingshuisplannen
30 apr 2025 RIVM gaat uniforme duurzaamheidsdata bij zorgaanbieders ophalen
1 okt 2025 Anna Ziekenhuis opent nieuwe unit voor ouderen met botbreuken
1 okt 2025 Kamer wil via aanpassing wet verbod op vijf-minutenregistratie wijkverpleging
1 okt 2025 Verenso wil multidisciplinaire aanpak voor valpreventie

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties