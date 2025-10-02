Kamer: brancheorganisaties wijkverpleging moeten actief betrokken worden bij verzorgingshuisplannen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moet brancheorganisaties uit de wijkverpleging actief betrekken bij de doorontwikkeling en uitwerking van het moderne verzorgingshuis. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag besloten.

Zo’n 136 Tweede Kamerleden stemden voor de motie van BBB-Kamerlid Agnes Joseph. Alleen het CDA en D66 waren tegen het voorstel.

Van ontwerp tot financiering

Staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij wil op korte termijn de herintroductie van moderne verzorgingshuizen realiseren. Het idee is dat deze woonvorm met een vaste zorgaanbieder met zorg op afroep georganiseerd wordt. Integratie van de wijkverpleging binnen deze woonvorm moet volgens Joseph leiden tot efficiëntere inzet van personeel, minder reistijd, betere continuïteit van zorg en versterking van de zorgzame gemeenschap.

Na het kritische PwC-rapport zien verschillende veldpartijen – waaronder ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, ANBOPCOB en VNG – de komst van het moderne verzorgingshuis echter niet zitten. Zij pleiten ervoor om door te bouwen op de ingezette beweging in de recent gesloten zorgakkoorden. Met de aangenomen motie wordt VWS gemaand betrokken brancheorganisaties actief te betrekken bij het ontwerp, de organisatie en de financiering van het moderne verzorgingshuis.