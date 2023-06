Kamer dient motie in om coronaonderzoek te verbreden

GroenLinks diende gisteren tijdens een debat een motie in, waarin het kabinet wordt opgeroepen de effecten van in ieder geval de mondkapjesplicht, de avondklok en de scholensluiting te laten onderzoeken. De motie is breed ondertekend, ook door de vier coalitiepartijen, en heeft daarmee de steun van de Kamer.

Het onderzoeken van de effecten van de afzonderlijke maatregelen is een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in zijn tweede onderzoek naar de kabinetsaanpak van de coronacrisis. Tot nu toe wilde het kabinet dit niet. Het is lastig om te beoordelen welk effect een individuele maatregel heeft gehad, zo is de argumentatie van het kabinet. Het laat wel het effect van gecombineerde maatregelen onderzoeken, zoals de avondklok in combinatie met een maximum aantal bezoekers dat thuis mocht worden ontvangen.

Onderzoek verbreden

In het Kamerdebat over dat tweede onderzoek van de OVV drong een ruime meerderheid van de Kamer er bij het kabinet op aan toch gehoor te geven aan die aanbeveling van de onderzoeksraad. Kuipers zegde toe de onderzoeksopdracht aan ZonMw en het RIVM te verbreden. Ze moeten nu ook, zo veel als mogelijk, het effect van elke individuele maatregel in kaart gaan brengen, waaronder de avondklok, zei Kuipers. Daarover moet de minister nog met beide instanties in gesprek.

Een groot deel van de Kamer wil met de motie het kabinet vastleggen de aanbeveling van het OVV over te nemen. De Kamer wil weten wat het effect van de ingrijpende maatregelen is geweest op het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. “Voor zover mogelijk” moet dat per maatregel worden onderzocht. “Een goede evaluatie van de effectiviteit van maatregelen is belangrijk is om beter voorbereid te zijn op een volgende besmettingsgolf of epidemie”, aldus de motie. (ANP)