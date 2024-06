Kamer: geen 575 miljoen voor dichten loonkloof zorgpersoneel

Er komt niet structureel 575 miljoen euro bij om de loonachterstand van zorgmedewerkers op de rest van de arbeidsmarkt in te lopen. Een motie die hierom vroeg is dinsdag door de Tweede Kamer verworpen.

In zijn motie stelt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Tom van der Lee dat zorgverleners onmisbaar werk doen, maar dat veel van hen niet of nauwelijks kunnen rondkomen en nog altijd minder verdienen dan mensen met een vergelijkbare opleiding in andere sectoren. In december bleek uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN dat de salarissen van zorgmedewerkers in 2024 verder zouden gaan achterlopen.

Loonruimte verlaagd

Van der Lee wijst er in zijn motie op dat zo’n 60 duizend mensen in de gezondheids- en welzijnszorg werken met een loon van minder dan 16 euro per uur. In de voorjaarsnota van het demissionaire kabinet wordt echter geen geld vrijgemaakt voor een betere beloning voor zorgpersoneel. Sterker, vakbond CNV stelt vast dat de loonruimte voor zorgpersoneel zelfs wordt verlaagd.

575 miljoen euro

In het debat over de voorjaarsnota heeft Van der Lee daarom een motie ingediend om vanaf 2025 structureel 575 miljoen euro vrij te maken voor een loonkloofakkoord. Werkgevers, werknemers en financiers moeten een akkoord sluiten waarin deze middelen worden ingezet om de laagste loonschalen te verhogen, met een minimum van 16 euro per uur. Volgens Van der Lee kon deze maatregel bekostigd worden door het maximumpremieloon voor onder andere de inkomensafhankelijke bijdrage in de Zorgverzekeringswet te verhogen, en deze mee te nemen in het Belastingplan 2025. In de Tweede Kamer was er echter niet genoeg steun om de loonkloof op deze manier te dichten.

Eigen bijdrage jeugdzorg

De Kamer sprak zich dinsdag over meer zorgonderwerpen uit. Een andere motie – eveneens van GroenLinks-PvdA-er Van der Lee en collega Lisa Westerveld – om af te zien van een eigen bijdrage in de jeugdzorg werd ook verworpen.

Valpreventie

Twee moties van Daniëlle Jansen (NSC) over valpreventie daarentegen werden aangenomen. Jansen stelt vast dat het aantal valincidenten onder ouderen blijft toenemen. Iets dat onder meer de acute zorg belast. Jansen wil dat zorgaanbieders die subsidies voor valpreventie gebruiken voortaan verplicht worden om hiervan de resultaten te laten zien. Bovendien moet er een onderzoek komen naar de invloed van de woonomgeving van ouderen bij vallen. De Kamer schaart zich in meerderheid achter deze moties.