Kamer: via zorgakkoord kan minister zorgverzekeraars wijzen op OVA-afspraken

De Tweede Kamer wil dat minister Fleur Agema van VWS zorgverzekeraars moet wijzen op de afspraken in het Integraal Zorgakkoord over de OVA als startpunt voor loonstijgingen. Daarnaast moet de Kamer geïnformeerd worden als bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een melding wordt gedaan van afspraak-schendingen. Dat betekent dat deze meldingen openbaar worden.

Een motie van Judith Tielen (VVD) en Wieke Paulusma (D66) hierover is door een Kamermeerderheid aangenomen. Directe aanleiding voor het indienen van de motie is dat apothekersassistenten en hun werkgevers niet tot overeenstemming komen over het salaris in de cao-onderhandelingen. Afgelopen maand zijn apotheekmedewerkers aan het staken waardoor apotheken op sommige dagen de deuren sloten. Het conflict duurt al maanden.

Onderhandeling

Werkgevers willen wel meer salaris betalen, maar stellen dat ze dat niet kunnen omdat ze daar geen geld voor hebben. Uit de motie blijkt dat zorgverzekeraars de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova) niet als startpunt van de onderhandeling nemen als index voor loonstijgingen.

Dwangsom

De minister kan bij cao-onderhandelingen niet zoveel invloed uitoefenen, maar omdat VWS wel partij is in het Integraal Zorgakkoord kan de minister via die weg wel invloed uitoefenen op de zorgverzekeraars. Eerder werd duidelijk dat Zilveren Kruis in andere deelsectoren de OVA ook niet volledig doorberekend in de tarieven. Dat deden ze pas na een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag op straffe van een dwangsom.

De Kamer wil ook geïnformeerd worden als van afspraakschendingen melding wordt gedaan bij de NZa en wat de vervolgstappen zijn.