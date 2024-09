Kamer vraagt Agema opnieuw mpox-vaccins te doneren

De minister heeft al gezegd een schenking niet te blokkeren als de Kamer erop staat. Donderdag stemt de Tweede Kamer hierover.

Het kabinet zou een partij beperkt houdbare en in Nederland niet meteen bruikbare vaccins aan Centraal-Afrikaanse landen moeten afstaan, vinden oppositiepartijen en regeringspartij NSC. In landen als Congo en Rwanda grijpt het virus om zich heen. Door die uitbraak te bestrijden, zou Nederland indirect de eigen bevolking het best beschermen, stellen de pleitbezorgers.

Agema wil “voorzichtig” blijven en pas over het afstaan van vaccins nadenken zodra Nederland nieuw bestelde doses binnen heeft. (ANP)