Kamer krijgt onderzoek naar minder zorgmanagementstudies vanwege personeelstekort

De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of het tekort op de arbeidsmarkt in de zorg verminderd kan worden door het aantal zorgmanagementopleidingen te verminderen.

De motie van Sarah Dobbe en Jimmy Dijk (SP) is dinsdag 3 december aangenomen door de Tweede Kamer. De motie roept het kabinet op om te onderzoeken hoe het personeelstekort kan worden teruggedrongen door het aantal managementopleidingen in de zorg te verminderen. Dit geld zou dan besteed worden aan ‘opleidingen waar mensen opgeleid worden die zorg verlenen in plaats van managen’.