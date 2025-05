Zorgpersoneel krijgt voorrang op huurwoning in Lelystad

Het college van Lelystad heeft met woningcorporatie Centrada afgesproken om een pilot te starten waarin tien woningen beschikbaar worden gesteld voor het met voorrang huisvesten van zorgpersoneel. De regeling is sinds 1 mei 2025 beschikbaar voor kandidaten die in dienst zijn of komen bij enkele grote Lelystadse zorgorganisaties.

Lelystad heeft al een dergelijke regeling voor leraren. Maar net zoals andere regio’s is er in Lelystad ook een tekort aan zorgpersoneel. “Gelet op de huidige woningmarkt, kan huisvesting voor zorgpersoneel een aantrekkelijke beweeggrond zijn om in Lelystad te komen of blijven werken” , aldus Centrada.

Kandidaten worden door Woonzorg Flevoland, Coloriet of een huisartsenpraktijk via convenantpartner Medrie voorgedragen bij de woningcorporatie. Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd.

Leraren

In Lelystad werd eerder al onderzoek gedaan naar het met voorrang toewijzen van woonruimte aan leerkrachten. In totaal zijn tijdens de twee jaar durende pilot twintig woningen toegewezen aan leerkrachten met als doel om ze naar Lelystad te trekken of ze hier te behouden.

Het gaat om twaalf leerkrachten in het voortgezet onderwijs, zeven in het primair onderwijs en één in het speciaal onderwijs. In 2024 is de pilot omgezet naar een structurele regeling voor leerkrachten. Ook zijn in de prestatieafspraken tussen Huurdervereniging ‘Ons Belang’ (HVOB), Centrada en gemeente afspraken gemaakt over het uitbreiden van de voorrangsregeling naar andere maatschappelijke beroepsgroepen.