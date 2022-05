Karen van Oudenhoven nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Karen van Oudenhoven-van der Zee wordt de nieuwe directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daar heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken vrijdag 20 mei mee ingestemd. Van Oudenhoven volgt per 1 oktober Kim Putters op, die in juni na negen jaar afscheid neemt van het SCP.

Van Oudenhoven was de afgelopen jaren conrector van de Vrije Universiteit in Amsterdam en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan die universiteit. Eerder werkte zij als decaan aan de Universiteit Twente en als hoogleraar Organisatiepsychologie en directeur van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Karen van Oudenhoven studeerde psychologie, is gespecialiseerd in Persoonlijkheidspsychologie en Arbeids- en Organisatiepsychologie en promoveerde in de Sociale en Gezondheidspsychologie.

Kleur aan de top

Naast haar huidige functie bij de VU bekleedt Van Oudenhoven een Leerstoel Interculturele Competentie, om onderzoek te doen naar management van culturele diversiteit in organisaties. Ze is medeoprichter en voorzitter van het initiatief Meer Kleur aan de Top en adviseert onder andere het Rijksmuseum en verschillende departementen op het gebied van diversiteitsbeleid.

Betere samenleving

Van Oudenhoven: “Het is altijd mijn passie geweest om vanuit wetenschap bij te dragen aan een betere samenleving. Er gebeurt veel in de samenleving: de klimaatcrisis, de naweeën van corona en de oorlog in Oekraïne, die ook bij ons voelbaar is. Kennis vanuit het perspectief van burgers en met een stevige wetenschappelijke basis kan helpen om beleidskeuzes te maken die voorkomen dat mensen buitengesloten worden of de sociale ongelijkheid toeneemt. Net zo belangrijk is het dat die kennis kan bijdragen aan beleid dat beter aansluit bij het leven van mensen en op die manier een verschil kan maken in hun leven. Het SCP levert deze kennis. Het is voor mij dan ook een groot voorrecht om deze prachtige rol te mogen vervullen en met de kennis en onderzoek van het SCP hieraan een bijdrage te kunnen leveren.”