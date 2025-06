Karremans wil minder opdringen voor een gezonde leefstijl

Zijn voorganger zette vooral in op het tegengaan van roken, overmatig drinken en overgewicht. Karremans concentreert zich in zijn vrijdag door de ministerraad goedgekeurde preventiestrategie op het makkelijker maken van gezond leven. Die keuze komt ook voort uit het feit dat het kabinet veel minder geld uittrekt voor preventie.

Supermarkten

“Ik wil dingen doen die werken”, zegt de bewindsman. Zo wil hij dit jaar nog afspraken maken met supermarkten om meer producten uit de Schijf van Vijf aan te bieden. In attractieparken moet ook gezond eten beschikbaar komen. “Als je naar een gemiddeld pretpark gaat, is een tosti soms het meest gezonde wat je kunt krijgen.”

Focus op jeugd

Karremans richt zich in zijn nieuwe aanpak op de jeugd omdat preventie daar volgens hem de meeste impact heeft. “Iemand die zestig is en shag rookt elke dag, dat is niet iemand waar we op focussen. Maar wel juist op jongeren om te voorkomen dat ze gaan vapen.” Hij wil ook meer doen tegen ongezonde trends zoals de daling van de vaccinatiegraad, teveel schermtijd en minder beweging.

Alcohol

In 2018 sloten zeventig partijen het Nationaal Preventieakkoord dat moet zorgen dat over twintig jaar roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht drastisch zijn teruggebracht. Karremans is kritisch over de voortgang. “Er gebeurt te weinig en te langzaam.” Hij wil meer doen om de verkoop van alcohol aan minderjarigen te voorkomen. De boete hiervoor gaat omhoog. (ANP)