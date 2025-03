Karremans wil snel nieuwe Europese tabakswetgeving

De twaalf landen willen dat er uniforme Europese wetgeving over vapes komt. Karremans (VVD) schrijft dat het “ontzettend belangrijk” is dat de regels voor e-sigaretten in de hele Europese Unie veel strenger worden. “Er is al meer dan tien jaar niets aan gedaan, we moeten nu maatregelen nemen, zeker op Europees niveau.” Nu zijn de Nederlandse regels streng, maar kunnen mensen eenvoudig producten uit andere Europese landen bestellen.

Verslavende hoeveelheden nicotine

Een van de belangrijke punten voor de staatssecretaris is dat de hoeveelheid nicotine in tabaksproducten, zoals sigaretten, lager wordt. “Nu zijn dat nog verslavende hoeveelheden, maar als het aan mij ligt worden het niet-verslavende hoeveelheden.” Karremans zou ook graag zien dat in heel Europa de sigarettenverpakkingen neutraal worden, zoals in Nederland. “Als je nu de grens over rijdt naar Duitsland en in een tankstation kijkt, dan zie je heel wat anders.”

Sociale media

Het is ook belangrijk om de verkoop van tabak via sociale media aan te pakken, vinden de ministers. Daar ligt een rol voor de Europese Commissie, maar ook voor de techbedrijven die de sociale kanalen beheren, staat in de brief. “Deze platforms moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke content door het actief te verwijderen en te voorkomen dat het op hun kanalen wordt geüpload.”

Hoe meer landen, hoe beter

De brief is ook ondertekend door België, Frankrijk, Estland, Luxemburg, Spanje, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, Malta en Slovenië. Volgens Karremans is dat een goed begin, maar zou het mooi zijn als meer landen zich aansloten. “Hoe meer landen, hoe beter, maar we hopen hier ook flinke stappen mee te kunnen zetten. Het is voor het eerst in lange tijd dat er zo’n beweging is.”

Dinsdag meldde het RIVM dat een op de vijf mensen die in Nederland e-sigaretten rookte, is gestopt om het verbod op smaakjes. Sinds begin 2024 mogen vapes in Nederland alleen nog naar tabak smaken en niet meer naar bijvoorbeeld aardbei of hazelnootpasta. (ANP)