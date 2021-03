Kenniscoalitie Zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen van kracht

Ministerie VWS, ZonMW, Vilans, VGN en de Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking hebben onlangs gezamenlijk het initiatief genomen tot een Kenniscoalitie voor de sector van zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Dit moet leiden tot een betere afstemming en samenwerking rondom de kennisagenda, kennisverwerving en kennisdeling in de sector.

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt de komende jaren om meer inzicht en praktisch toepasbare kennis, aldus VGN op de website.

Hoewel samenwerking eenvoudig klinkt, is het in de praktijk een complexe en grote uitdaging. Daarom hebben de betrokken partijen afgesproken om aan de hand van concrete opgaven uit te werken wat nodig is om de kennisprocessen te verbeteren en wie daarin het beste een rol kan vervullen.

Drie opgaven

Er zijn drie opgaven benoemd om mee aan de slag te gaan in kleine stappen met concrete resultaten: 1. Opleiden en laten landen van ontwikkelde kennis, 2. Ophalen en uitdiepen van kennisvragen, en 3. Covid-19: lessen en opgaven.

Eigen opdracht

Er wordt voor iedere opgave een werkgroep ingericht waar vertegenwoordigers van de verschillende organisaties aan deelnemen. Ook geeft de Kenniscoalitie zichzelf de opdracht om te zorgen voor synergie, sturing en samenhang tussen deze drie opgaven.