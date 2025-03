Kenniscentrum Phrenos stelt nieuwe directeur aan

Stringer is de opvolger van Jan Berndsen, die sinds 1 november 2024 als interim directeur aan Phrenos was verbonden. De nieuwe directeur begon als psychiatrisch verpleegkundige. Voor haar overstap naar Phrenos was ze coördinator en onderzoeker bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). In die rol was Stringer verantwoordelijk voor het begeleiden van vastgelopen casuïstiek in de (jeugd)ggz, (gesloten)jeugdzorg en de verstandelijk gehandicapten sector.

Tijd en middelen

In haar nieuwe functie wil ze zich hard maken voor patiënten met ernstige klachten. “Het is een opdracht om de tijd en middelen in de ggz eerlijker te verdelen”, laat ze weten. “Er moet meer aandacht gaan naar mensen met ernstige psychische klachten.”