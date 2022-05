Kinder- en jeugdpsycholoog niet in Wet BIG

Het beroep van kinder- en jeugdpsycholoog wordt niet opgenomen in de Wet BIG. Dat heeft minister Kuipers van VWS besloten op advies van het Zorginstituut. Daarmee gaat hij niet in op het verzoek dat het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) in 2015 deed. Kuipers vind het beroep onvoldoende onderscheidend.

Dat meldt platform GGZtotaal op 25 mei. In een brief aan de Tweede Kamer legt de minister het besluit uit om af te zien van opname in artikel 3 van de Wet BIG. ”Hoewel de beroepsgroep van voldoende omvang is, concludeert het Zorginstituut dat er geen sprake is van een breed basisberoep zoals bedoeld in de Wet BIG”, aldus Ernst Kuipers. “De werkzaamheden zoals de K&J-psycholoog NIP die uitvoert kunnen bijvoorbeeld ook worden uitgevoerd door iemand met een professionele achtergrond als gz-psycholoog met de differentiatie kinderen en jeugd. Het deskundigheidsgebied van de K&J-psycholoog NIP is onvoldoende uitontwikkeld en onderscheidend van andere professionele groepen die werkzaam zijn in de psychologische gezondheidszorg.” Ook is er geen eenduidige opleiding met een vaste kwaliteitsstandaard, maar drie verschillende opleidingen met elk hun eigen eindtermen.

Tenslotte voldoet de beroepsgroep niet aan een derde criterium: is wettelijke regulering nodig om patiënten adequaat te beschermen? Het Zorginstituut vindt dat de risico’s voldoende zijn afgedekt door registratie van de K&J-psycholoog NIP in het Kwaliteitsregister Jeugd en door het tuchtrecht in de jeugdzorg.