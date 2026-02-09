Kinderafdeling UMCG maandag weer open, geen muizen gevonden

De verpleegafdeling van het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen die afgelopen week dicht was omdat er een muis was gezien, gaat maandag weer open. Dat laat een woordvoerder van het universitaire ziekenhuis UMCG weten, waarvan de kinderafdeling onderdeel is. Volgens hem lopen er geen muizen meer op de afdeling.

Op de verpleegafdeling van het kinderziekenhuis werd eind januari een muis gesignaleerd. Het beestje werd vorig weekend gevangen in een val, maar het ziekenhuis haalde uit voorzorg de afdeling leeg. Zes kinderen werden overgeplaatst naar andere afdelingen van het kinderziekenhuis. Zij gaan maandag weer terug, meldt de woordvoerder.

Het UMCG heeft afgelopen week in samenwerking met de plaagdierbestrijding van de gemeente Groningen onderzoek gedaan op de verpleegafdeling. Ook is klein onderhoud verricht en is er schoongemaakt. Daarbij is geen enkele muis gevonden, zegt de woordvoerder. De afdeling kan daarom weer open. (ANP)