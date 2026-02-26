Skipr

Thema: Ziekenhuiszorg
Wachttijden bloedafname Albert Schweitzer gedaald

Sinds de invoering van bloedafname op afspraak binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn de wachttijden sterk afgenomen, meldt het ziekenhuis. In september werd nog 65 procent van de patiënten binnen 15 minuten geholpen, eind december was dat 84 procent.

Steeds meer patiënten maken gebruik van de mogelijkheid om vooraf een afspraak te plannen. In september 2025 deed 17 procent dat, inmiddels is dat 71 procent. Patiënten die zonder afspraak binnenlopen worden nog steeds geholpen maar moeten langer wachten.

Planning

“Door het werken op afspraak is de planning voorspelbaarder geworden en wordt onnodig wachten voorkomen”, verduidelijkt Linda van ’t IJssel, afdelingshoofd van Result Laboratorium, waarmee het Albert Schweitzer ziekenhuis samenwerkt. “Ook voor medewerkers heeft deze manier van werken voordelen. Door te werken op afspraak kunnen we de werkdruk reguleren. Een tevreden patiënt zorgt ook voor een tevreden medewerker.”

