Studie: verpleegkundige die arts vervangt leidt tot dezelfde resultaten

Het vervangen van artsen door verpleegkundigen in het ziekenhuis voor bepaalde vormen van zorg leidt in de meeste gevallen tot vergelijkbare uitkomsten.

Dat blijkt uit een analyse van 82 internationale studies met in totaal ruim 28.000 patiënten.

De analyse, uitgevoerd door onderzoekers van de School of Nursing, Psychotherapy, and Community Health, van Dublin City University, keek naar vergelijkbare onderzoeken in verschillende landen waarvan de meesten waren uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk.

De geanalyseerde onderzoeken vergeleken ziekenhuiszorg door verpleegkundigen met zorg door artsen, waarbij verpleegkundigen taken overnamen zoals anamnese, lichamelijk onderzoek, het aanvragen van diagnostiek, voorschrijven van medicatie en patiëntbegeleiding.

Geen tot weinig verschil in sterfte

De resultaten laten zien dat er waarschijnlijk weinig tot geen verschil is in sterfte, patiëntveiligheid, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Bij sommige behandelingen, zoals die van diabetes en eczeem, leek zorg door verpleegkundigen zelfs iets beter te scoren.

De onderzoekers gaven wel aan dat men voorzichtig moet zijn om algemene conclusies te trekken. Over alle onderzoeken bestonden verschillen in patiëntgroepen, interventies en meetmethoden. Bovendien is het aantal studies uit lage- en middeninkomenslanden beperkt.

Personeelstekorten zijn een probleem in veel westerse landen, en het vervangen van artsen door verpleegkundigen zou daar een rol in kunnen spelen. Ook zou zorg er eventueel betaalbaarder door kunnen worden.