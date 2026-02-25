Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Studie: verpleegkundige die arts vervangt leidt tot dezelfde resultaten

,

Het vervangen van artsen door verpleegkundigen in het ziekenhuis voor bepaalde vormen van zorg leidt in de meeste gevallen tot vergelijkbare uitkomsten.

Dat blijkt uit een analyse van 82 internationale studies met in totaal ruim 28.000 patiënten.

De analyse, uitgevoerd door onderzoekers van de School of Nursing, Psychotherapy, and Community Health, van Dublin City University, keek naar vergelijkbare onderzoeken in verschillende landen waarvan de meesten waren uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk.

De geanalyseerde onderzoeken vergeleken ziekenhuiszorg door verpleegkundigen met zorg door artsen, waarbij verpleegkundigen taken overnamen zoals anamnese, lichamelijk onderzoek, het aanvragen van diagnostiek, voorschrijven van medicatie en patiëntbegeleiding.

Geen tot weinig verschil in sterfte

De resultaten laten zien dat er waarschijnlijk weinig tot geen verschil is in sterfte, patiëntveiligheid, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Bij sommige behandelingen, zoals die van diabetes en eczeem, leek zorg door verpleegkundigen zelfs iets beter te scoren.

De onderzoekers gaven wel aan dat men voorzichtig moet zijn om algemene conclusies te trekken. Over alle onderzoeken bestonden verschillen in patiëntgroepen, interventies en meetmethoden. Bovendien is het aantal studies uit lage- en middeninkomenslanden beperkt.

Personeelstekorten zijn een probleem in veel westerse landen, en het vervangen van artsen door verpleegkundigen zou daar een rol in kunnen spelen. Ook zou zorg er eventueel betaalbaarder door kunnen worden.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

18:09 Studie: verpleegkundige die arts vervangt leidt tot dezelfde resultaten
12:20 Suzanne Kats nieuw bestuurslid Antonius zorggroep
23 feb 2026 Gupta raadt huidige budgetbekostiging SEH af
23 feb 2026 Maastricht UMC+ komt met plan tegen onveilige werksfeer
20 feb 2026 Ziekenhuis Rijnstate en eerstelijnszorg vormen Artrosenetwerk Centraal Gelderland

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties