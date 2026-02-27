Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Martijn Hendriks neemt afscheid van Gelderse Vallei

,

Bestuurder Martijn Hendriks neemt afscheid van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hendriks geeft aan toe te zijn aan een nieuwe fase in zijn werkzame leven.

“Toen ik in 2019 begon als manager Financiën en later als lid van de raad van bestuur, stonden we als ziekenhuis voor stevige uitdagingen”, aldus de bestuurder op LinkedIn. “Samen hebben we de financiële basis van ZGV aanzienlijk versterkt en daarmee belangrijke stappen gezet richting een toekomstbestendig ziekenhuis. Dat is iets waar ik met trots op terugkijk.”

Intensieve jaren

“Ik wil Martijn bedanken voor de fijne samenwerking in intensieve jaren”, zegt bestuursvoorzitter Marjolein de Jong. “Zijn energie, professionaliteit en financiële blik hebben veel betekend voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ik wens hem alle succes en weet dat hij ook in zijn volgende stap het verschil zal maken.

Wat Hendriks hierna gaat doen, weet hij nog niet. “De komende periode neem ik even afstand om me te oriënteren op mijn volgende stap.” De raad van toezicht start binnenkort de zoektocht naar een opvolger.

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:25 Martijn Hendriks neemt afscheid van Gelderse Vallei
26 feb 2026 Bestuurder Karin Krol verlaat Laurentius Ziekenhuis
25 feb 2026 Suzanne Kats nieuw bestuurslid Antonius zorggroep
17 feb 2026 Nieuwe directeur-bestuurder voor Ronald McDonald Kinderfonds
1 feb 2026 Basta genomineerd voor Vrouw in de Media Award

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Regionale samenwerking essentieel voor toekomst ouderenzorg

Naar de podcast

159 Fred Plukker: ‘Interim-zorgbestuurder is goed betaalde voyeur’

Naar de podcast

158 Het coalitieakkoord: zegen of ramp voor de gezondheidszorg? 

Naar de podcast

157 Dit wil de meest invloedrijke zorgbestuurder van Jetten 1

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Duurzaamheid in de zorg geen keuze, maar een must

Naar de podcast

156 | De Skipr99 komt eraan, dit zijn de trends in de nieuw lijst

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties