Martijn Hendriks neemt afscheid van Gelderse Vallei

Bestuurder Martijn Hendriks neemt afscheid van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hendriks geeft aan toe te zijn aan een nieuwe fase in zijn werkzame leven.

“Toen ik in 2019 begon als manager Financiën en later als lid van de raad van bestuur, stonden we als ziekenhuis voor stevige uitdagingen”, aldus de bestuurder op LinkedIn. “Samen hebben we de financiële basis van ZGV aanzienlijk versterkt en daarmee belangrijke stappen gezet richting een toekomstbestendig ziekenhuis. Dat is iets waar ik met trots op terugkijk.”

Intensieve jaren

“Ik wil Martijn bedanken voor de fijne samenwerking in intensieve jaren”, zegt bestuursvoorzitter Marjolein de Jong. “Zijn energie, professionaliteit en financiële blik hebben veel betekend voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Ik wens hem alle succes en weet dat hij ook in zijn volgende stap het verschil zal maken.”

Wat Hendriks hierna gaat doen, weet hij nog niet. “De komende periode neem ik even afstand om me te oriënteren op mijn volgende stap.” De raad van toezicht start binnenkort de zoektocht naar een opvolger.