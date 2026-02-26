Bestuurder Karin Krol verlaat Laurentius Ziekenhuis

Ze geeft aan dat hier nu ruimte voor is nu de bestuurlijke continuïteit van het Laurentius Ziekenhuis is geborgd met de komst van David Jongen als voorzitter raad van bestuur per 1 mei en Wendela Hingst als interim bestuurder.

Stokje overdragen

“Het waren intensieve jaren waarin we veel hebben bereikt en toekomstbestendige zorg voor Midden-Limburg goed hebben verankerd”, aldus Krol. “Met de komst van David Jongen en een stevig co-bestuur met de medische staf, voelt het goed om het stokje nu over te dragen.”

“Ik zie uit naar een nieuwe uitdaging die beslist in het maatschappelijke speelveld zal zijn, waar duidelijk mijn hart ligt. Tot 1 juni blijf ik mij, samen met alle collega’s, inzetten voor de lopende dossiers en het versterken van de goede positie van Laurentius.”