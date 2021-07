Kinderic’s liggen vol door rs-virus

De uitbraak begon een week of drie geleden in Rotterdam, maar breidde zich uit naar Amsterdam en omgeving, de regio Nijmegen en Limburg. Intussen zijn er in het hele land ernstig zieke kinderen. Dinsdagmiddag waren alle negentig bedden op de kinderic’s bezet en moest een eerste kind naar een ziekenhuis over de grens.

Door de lockdown van afgelopen winter zijn er nauwelijks kinderen besmet geraakt met het rs-virus (respiratoir syncytieel-virus), normaliter het seizoen waarin het aantal besmettingen piekt. Die piek ontstaat dit jaar onverwacht in juli, zo merken de ziekenhuizen en blijkt uit cijfers van het RIVM. (ANP)