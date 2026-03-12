KNMG en Verenso willen aanpassing wet rond lijkschouw bij natuurlijke dood

De belangenorganisaties van physician assistants en verpleegkundig specialisten pleiten er al langer voor om in de wet op te nemen dat hun leden een rol krijgen bij de lijkschouw. Inmiddels hebben ook de specialisten oudergeneeskunde en de KNMG hun standpunt herzien. Ook zij vinden dat de schouw niet altijd door een arts hoeft te worden gedaan bij een natuurlijk dood.

Verenso en de KNMG roepen het ministerie van VWS op om in overleg met hen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) om hun standpunt in de nieuwe wet op de lijkbezorging (Wlbo) op te nemen. Het idee achter de wijziging is tijdsbesparing. Op dit moment rijden sommige artsen rond om lijkschouwingen te doen bij verzorgingshuizen, waarvan al lang duidelijk is dat het om een natuurlijke dood gaat, zo bleek uit onderzoek van de Erasmus School of Health Policy & Management.

Nieuwe wet op de lijkbezorging

De nieuwe wet is al in de maak, maar ook in het nieuwe voorstel is het artikel over wie de lijkschouwing uitvoert niet aangepast. Nog steeds is het vaststellen van een natuurlijk dood voorbehouden aan een arts. Zorgvisie schreef in februari dat dit onder andere kwam door het verzet van forensisch artsen die van mening zijn dat VS’en en PA’s niet bekwaam genoeg zouden zijn om vast te stellen of er sprake is van een natuurlijke dood of niet.

Forensisch artsen worden zelf alleen ingeschakeld als een andere arts, meestal een huisarts of een specialist ouderengeneeskunde, een vermoeden heeft voor een niet natuurlijk dood.