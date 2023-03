KNMG schrijft open brief over zo gezond mogelijk leven

In totaal doen zeventig organisaties mee met het initiatief.

Bestaanszekerheid

In de brief wordt bepleit dat iedereen in Nederland een kans op een zo gezond mogelijk leven moet hebben. In de brief komt ook naar voren dat het garanderen van bestaanszekerheid een belangrijk punt is om dit te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn betaalbare woningen en gezond eten.

Door het missen van bestaanszekerheid kunnen mensen ziek worden. Artsen doen op dit moment vooral aan symptoombestrijding. Zo schrijven ze bijvoorbeeld slaappillen voor aan mensen die waker liggen omdat ze hun baan misschien verliezen.

Gesprek met Schouten

De voorzitter van KNMG, René Héman en ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting, Martin Pragt spraken over de inhoud van de brief met minister Schouten en staatsecretaris Van Ooijen. Een belangrijk punt in dit gesprek is dat er meer focus moet komen op leefomstandigheden en niet alleen gezondheidszorg.

Héman: “Veel medische klachten worden veroorzaakt door de omgeving van mensen. Bijvoorbeeld astma door luchtvervuiling of slapeloosheid door schuldenproblematiek. Om te vooromen dat mensen ziek worden is het van belang dat de gezondheid van de burger het uitgangspunt is bij elk beleid. Health in all policies.”

Vier punten

De KNMG wil een beweging op gang brengen waarin de oorzaken van gezondheidsproblemen aangepakt worden daar waar ze ontstaan, buiten het medisch domein.

In de open brief zijn vier punten verwerkt: inzetten op structurele verbetering van de bestaanszekerheid van mensen en het recht hierop wettelijk borgen, beleid ontwikkelen met ervaringsdeskundigen, mee werken aan de structurele verbetering van de gezondheid van de burger en dit borgen, toezicht op naleving van deze doelen departement-onafhankelijk in te richten.