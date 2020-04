KNMG: ‘Verleen alleen zorg met juiste bescherming’

Interessant voor u

Google en Apple gaan overheden helpen in strijd tegen coronavirus

Google en Apple gaan samenwerken in de strijd tegen het coronavirus. De techbedrijven willen op die manier nationale overheden en gezondheidsinstanties helpen het virus in te dammen. Het is de bedoeling dat telefoongebruikers straks via hun mobiele toestel gewaarschuwd worden wanneer zij in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Ook wordt duidelijk waar de infectiehaarden zijn. Mensen kunnen zich aansluiten bij het systeem, dat mogelijk een derde van de wereldbevolking kan gaan monitoren.