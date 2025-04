KNMG wil andere medische passages in levenstestament notarissen

KNMG heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van artsen met deze passages omdat zij signalen kregen dat de medische passages in levenstestamenten leiden tot misverstanden en onterechte verwachtingen. 80 procent van de artsen geeft aan dat patiënten te hoge verwachtingen hebben van het levenstestament. Driekwart geeft aan dat patiënten denken dat euthanasie hiermee ‘geregeld’ is, terwijl dat niet het geval is. KNMG-voorzitter Jurriaan Penders: “Dit leidt regelmatig tot spanning tussen artsen en patiënten of hun naasten.”

Te algemeen

Het onderzoek toont ook aan dat meer dan de helft van de artsen het levenstestament ongeschikt vindt voor het vastleggen van een euthanasieverzoek en een behandelverbod. De huidige standaardteksten zijn te algemeen en onduidelijk voor patiënten.

Eigen woorden

De KNMG adviseert mensen om voorkeuren over medische zaken in eigen woorden op te schrijven en deze altijd met hun arts te bespreken. Alleen dan is voor de arts duidelijk wat de wensen precies zijn.

De KNMG heeft de KNB aangeboden om mee te werken aan de formulering van nieuwe, algemene teksten in het levenstestament. In een reactie heeft de KNB laten weten bereid te zijn om met de KNMG hierover in gesprek te gaan, zodat de teksten beter aansluiten bij de wensen van hun cliënten en de praktische uitvoering daarvan in de medische praktijk.