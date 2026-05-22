KNMT en de Nationale Zorgreserve starten samenwerking

De KNMT en de Nationale Zorgreserve ijn een samenwerking gestart. Sinds eind 2025 kunnen ook (gepensioneerde) tandartsen, tandartsspecialisten en gediplomeerde tandartsassistenten zich aanmelden als zorgreservist.

De partijen halen aan dat met de kennis over medicatie, pijnbestrijding en injecteren zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren in crisistijd.

Continuïteit van zorg

“Ook als mondzorg willen we graag onze bijdragen leveren aan de crisisparaatheid van de Nederlandse zorg. Wanneer dat nodig is, stáán wij er om te helpen de continuïteit van zorg te borgen, en waar nodig dan ook mondzorg te leveren natuurlijk”, zo stelt KNMT-bestuurder Ellemieke Hin.

Bij de Nationale Zorgreserve zijn ruim 5.500 zorgreservisten aangesloten om bij te springen in de zorg in geval van crisis. De Nationale Zorgreserve wordt uitgevoerd door SES in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.







