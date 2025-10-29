Koning neemt kijkje bij Woonzorg Flevoland

Op locatie Leemwierde in Almere Haven zorgen mantelzorgers net zoals in de thuissituatie voor hun naaste. Vrijwilligers worden met hun interesses en talenten gekoppeld aan die van bewoners. “De professionele zorg sluit aan. De manier van leven van cliënten staat boven de zorgvraag”, aldus Woonzorg Flevoland.

Samenwerking

De koning kreeg een rondleiding van bewoners, naasten, vrijwilligers, zorgprofessionals en bestuurder John Bos. “Het gaf Zijne Majesteit een inkijkje in hoe de samenwerking tussen informele en professionele zorg in de dagelijkse praktijk wordt vormgegeven”, aldus de zorgorganisatie.