Koninklijke Visio ontvangt nieuw lid in raad van toezicht

Berendsen komt op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de raad van toezicht. Ze heeft een achtergrond in het onderwijs.
Onderwijs
Zij is voorzitter van het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten, een organisatie gespecialiseerd in speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de regio Apeldoorn en Deventer.
“Met de kennis en ervaring van Astrid hebben we de verschillende perspectieven goed vertegenwoordigd om vanuit de raad van toezicht een bijdrage te leveren aan onze missie “Meedoen mogelijk maken””, aldus Anne Flierman, voorzitter van de raad van toezicht. “We kijken uit naar de samenwerking!”