Koninklijke Visio ontvangt nieuw lid in raad van toezicht

,

Astrid Berendsen is vanaf januari 2026 gestart als nieuw lid van de raad van toezicht van Koninklijke Visio. Zij volgt Dorien Nelisse op die eind 2025 vertrok wegens het einde van haar termijn.

Berendsen komt op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de raad van toezicht. Ze heeft een achtergrond in het onderwijs.

Onderwijs

Zij is voorzitter van het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten, een organisatie gespecialiseerd in speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de regio Apeldoorn en Deventer.

“Met de kennis en ervaring van Astrid hebben we de verschillende perspectieven goed vertegenwoordigd om vanuit de raad van toezicht een bijdrage te leveren aan onze missie “Meedoen mogelijk maken””, aldus Anne Flierman, voorzitter van de raad van toezicht. “We kijken uit naar de samenwerking!”

Meer over:GehandicaptenzorgPersonalia

