Veefkind is momenteel algemeen directeur Informatievoorziening bij de Belastingdienst. Eerder werkte hij onder meer als Chief Information Officer (CIO) bij de Nationale Politie, De Nederlandsche Bank en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Veefkind begon zijn carrière als consultant bij Capgemini. Hij is ook bekend met de gezondheidszorg; hij is onder meer lid van de raad van toezicht van topklinisch ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.