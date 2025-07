Kosten ouderenzorg, ggz en gehandicaptenzorg stijgen in 2025

Binnen de langdurige zorg stijgen de kosten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) het hardst, met naar schatting 9,1 procent. In de gehandicaptenzorg gaat het om een verwachte toename van 8,9 procent vergeleken met vorig jaar, en in de ouderenzorg om 7,4 procent.

Basispakket

Volgens het Zorginstituut zijn de stijgende kosten voor geriatrische revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen en eerstelijnsverblijf opvallend. Eerstelijnsverblijf is kortdurend verblijf in een zorginstelling. De geschatte kostenstijging hiervan komt door een tariefsverhoging voor deze kortdurende verblijfszorg in 2025 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en door ruimere mogelijkheden voor verpleging en verzorging in de laatste levensfase.

Trajectzorg

Ook zijn stijgende kosten te zien voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen, waaronder trajectzorg voor kwetsbare ouderen. Deze kosten stijgen gezamenlijk met 12,1 procent. Deze stijging is te verklaren doordat het sinds 1 januari 2025 makkelijker is geworden voor kwetsbare ouderen om revalidatiezorg thuis te ontvangen. Daarnaast is de vergoeding voor deze zorg ook niet meer beperkt tot een half jaar.

Een andere verbetering die in 2025 is ingegaan, is de zogeheten trajectzorg voor thuiswonende, kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag. Bij trajectzorg neemt de specialist ouderengeneeskunde voor die complexe vragen tijdelijk de zorg over van de huisarts. Trajectzorg wordt bekostigd uit de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

Meer tijd voor de patiënt

Binnen de huisartsenzorg ziet het Zorginstituut een kostenstijging door de invoering van de ‘Meer tijd voor de patiënt’-regeling. Deze regeling komt voort uit een van de initiatieven uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) om de zorg meer passend te maken. Met deze regeling kunnen huisartsen meer tijd voor de patiënt inzetten. Hierdoor krijgen huisartsen nu overal in het land een consult van 15 minuten betaald, waar dit voorheen 10 minuten was. Meer tijd voor de patiënt verlicht de druk op de huisarts en helpt de kwaliteit van zorg verder verbeteren.

Daling kosten kraamzorg

Het Zorginstituut ziet verder tot nu toe een daling van de kosten van kraamzorg met 3,6 procent. Een verklaring hiervoor ontbreekt nog.