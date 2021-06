KPMG: ‘Op deze manier doorgaan is geen optie voor ziekenhuizen’

De financiële resultaten van ziekenhuizen zijn in 2020 op peil gebleven ondanks de coronapandemie, maar onder de motorkap blijft de druk op de ziekenhuiszorg toenemen. “Vergeleken met 2019 vielen de resultaten in 2020 mee, maar 2019 was al geen goed jaar. Op deze manier doorgaan is geen optie”, aldus KPMG in een rapport over de financiële situatie bij ziekenhuizen.

Investeren

“Door alle steunregelingen lijken ziekenhuizen er voor 2020 goed af te komen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de investeringen, dan blijven die achter” , merkt David Ikkersheim, partner bij KPMG Health, op. Hij vindt het vooral opmerkelijk dat er bijvoorbeeld in niet meer wordt geïnvesteerd in IT-systemen, terwijl ziekenhuizen meer op digitalisering zouden moeten inzetten. Alle cijfers over 2020 zijn er nog niet, maar KPMG verwacht dat deze ontwikkeling niet zomaar is veranderd. “Als je weinig geld overhoudt, is er ook weinig ruimte om te investeren. Dat baart ons wel zorgen.”

Druk op ziekenhuizen

Voor de komende jaren verwacht KPMG flinke druk op de dagelijkse gang van zaken bij ziekenhuizen. De zorgvraag blijft stijgen, gemiddeld 1,4 procent tot 2040. Maar door de coronapandemie en het stuwmeer aan reguliere zorg dat moet worden ingehaald zal dat flink drukker zijn op korte termijn. Eerder voorspelde de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie dat het wel anderhalf tot twee jaar kan duren voordat uitgestelde operaties worden ingehaald. Tegelijk stijgt het personeelstekort in de zorg. In 2022 wordt een tekort verwacht van professionals van 55.000 mensen.

Patronen van vroeger

KPMG waarschuwt verder dat ziekenhuizen na de coronacrisis niet moeten terugvallen naar de patronen van vroeger als het bijvoorbeeld gaat om digitalisering. “Als ziekenhuizen, maar ook verzekeraars met hun inkoop, er niet vol op inzetten, is de kans groot dat we terugschieten naar de methodes van vroeger” , zegt Ikkersheim. “Controlebezoeken moeten we zoveel mogelijk digitaal doen. Je zou ook kunnen verwacht dat verzekeraars eisen stellen aan de verhouding tussen digitaal en fysiek. Verzekeraars kunnen dat zien in de declaraties. We zeggen natuurlijk niet dat 2020 het ideaaljaar hiervoor is, maar het liet wel zien wat mogelijk was.”

Kosten verlagen

Door onder meer digitalisering, maar ook ontwikkelingen zoals Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP), krijgen ziekenhuizen op de langere termijn juist te maken met een dalend aantal patiënten, merken de opstellers van het rapport op. Vooral kleinere ziekenhuizen gaan hier de gevolgen van onder vinden. Algemene ziekenhuizen lopen door deze ontwikkelingen het risico om in 2030 zo’ n 30 tot 55 procent minder patiënten te behandelen. Ook topklinische ziekenhuizen en UMC’s moeten rekeningen houden met een daling van 10 tot 20 procent in 2030. “De vraag is hoe snel ziekenhuizen kosten kunnen verlagen”, aldus KPMG. “De marges zijn nu al dun, bij een hypothetische kostenstijging van 1 procent is ruim 30 procent van de ziekenhuizen verlieslatend.”