KPN Health neemt integratiespecialist Itzos over

Door datadelen mogelijk te maken, wordt samenwerken tussen zorginstellingen eenvoudiger en wordt zorginformatie digitaal beschikbaar en bruikbaar. KPN en Itzos werken al langer samen aan de KPN Health Exchange waarbij Itzos zich voornamelijk richt op datamanagement en integratie.

Pgo

Het ontsluiten en delen van zorggegevens is nodig om de zorg verder toegankelijk en toekomstbestendig te maken. Iedere Nederlander kan binnenkort vanuit één omgeving zijn medische gegevens inzien. Inzicht in het dossier van verschillende zorgaanbieders zoals het ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut of ouderenzorg. Dit kan met behulp van een pgo (Persoonlijke Gezondheids Omgeving). Dit is een app of website waarin al die gegevens in één overzicht getoond worden en die alleen toegankelijk is voor de gebruiker. Er kunnen ook zelfgemeten gezondheidsgegevens aan toegevoegd worden zoals van een stappenteller of een bloeddrukmeter.