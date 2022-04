Kuipers: digitale blunder ASz leidde niet tot medische missers

Van ruim 200 duizend patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn onbedoeld één of meer oude documenten uit het medisch dossier verloren gegaan. Dat meldde Skipr in een eerder bericht. De digitale bestanden zijn per ongeluk overschreven door nieuwere bestanden. De ruim een half miljoen permanent verwijderde stukken dateerden allemaal van vóór september 2017.

Kuipers

Dat er gegevens overschreven zijn, is een unieke combinatie van drie factoren. Allereerst een verkeerd gekozen nummerreeks. Ten tweede het niet beveiligd zijn van data tegen overschrijven. En tot slot de gekozen manier van back-up van de gegevens. Elke nieuwe full back-up komt in de plaats van de vorige full back-up. Hierdoor kwamen de onopgemerkte fouten gaandeweg ook in de back-up terecht, schrijft Kuipers. Dit probleem is inmiddels verholpen. Chipsoft, de bouwer van het elektronisch patiëntdossier (epd) heeft een nieuwe manier voor het maken van een back-up heeft geïmplementeerd.

Albert Schweitzer

Volgens het Albert Schweitzer is de algemene veiligheid van het epd voldoende. Toch benadrukt Kuipers dat het overschrijven van data ten allen tijden voorkomen had moeten worden. Inmiddels heeft Chipsoft aan alle ziekenhuizen die zijn epd gebruiken een software-update aangeboden.

Fouten

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) vroeg waarom het een jaar duurde voor de fouten boven water kwamen. Volgens Kuipers blijkt uit het feitenrelaas van het ziekenhuis dat er geen mogelijkheden tot controle zijn geweest om deze fout tijdig te kunnen signaleren. Wat vaststaat is dat er in de tussenliggende circa elf maanden door individuele behandelaren intern geen melding is gemaakt van onregelmatigheden in het medisch handelen