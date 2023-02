Kuipers: verlies academische status LUMC is niet aan de orde

De NZa waarschuwde in de impactanalyse in december 2022 dat gevolgen van een verlies van de kinderhartchirurgie voor het LUMC enorm zullen zijn. De academische status van het LUMC zou zelfs op het spel staan. Maar volgens minister Kuipers is dat niet aan de orde: “De academische status van een umc wordt bepaald door het hebben van een medische faculteit en het wetenschappelijke onderzoek en innovatie. Die komt bij het LUMC totaal niet in het gedrang, ook als men daar geen kinderharten meer opereert.”

Complexe academische zorg afstoten

Wel verwacht Kuipers dat de umc’s die de kinderhartchirurgie ontvangen, andere complexe academische zorg zullen afstoten. De boodschap aan het Erasmus MC en het UMCG is duidelijk: “De centra die nu zorg ontvangen, moeten zich goed realiseren dat ze bij andere concentraties academische zorg zullen moeten afstoten.”

Toekomst academische zorglandschap

Met het voorgenomen besluit voor concentratie van de kinderhartchirurgie in het Erasmus MC en het UMCG legt Kuipers, naar eigen zeggen, het eerste puzzelstukje voor de hervorming van het academische zorglandschap. Het is aan de NFU om daar verder vorm aan te geven. Voor de kinderhartchirurgie komt er een aparte commissie van onafhankelijke experts om de umc’s te helpen bij de uitvoering. Het eindplaatje is duidelijk: eind 2025 kunnen interventies voor kinderen met een aangeboren hartafwijking alleen nog in Rotterdam of Groningen.

