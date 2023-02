Kuipers wil meer regie op ontwikkeling geneesmiddelen

Minister Ernst Kuipers van VWS wil meer regie op de ontwikkeling van geneesmiddelen in Nederland. Hij wil in kaart brengen aan welke nieuwe medicijnen maatschappelijke behoefte is. Dit schrijft hij in een Kamerbrief .

Uit eerder onderzoek bleek dat geneesmiddelenontwikkeling sterk financieel gedreven is. Naar aanleiding daarvan wil de minister duidelijkheid creëren over welke nieuwe geneesmiddelen maatschappelijke waarde hebben. En wat wij als maatschappij bereid zijn hiervoor te betalen. Daarvoor laat hij vervolgonderzoek doen. De resultaten worden in het derde kwartaal van 2023 verwacht.

Rapport geneesmiddelen

Sinds 1995 zijn er in Nederland 464 geneesmiddelen op de markt gekomen voor de 33 aandoeningen met de hoogste ziektelast. Dat blijkt uit het rapport ‘Opbrengsten huidige R&D-ecosysteem’. Ook laat het rapport zien waar innovatie achterblijft. Voor sommige aandoeningen worden continue veel medicijnen ontwikkeld, bijvoorbeeld voor diabetes en borstkanker. Voor andere aandoeningen zoals hypertensie en coronaire hartziekten blijven nieuwe ontwikkelingen achter. De afgelopen jaren zijn daarvoor nauwelijks nieuwe medicijnen ontwikkeld, terwijl dat daarvoor wel vaak het geval was. Verder zijn voor 30 procent van de aandoeningen nauwelijks geneesmiddelen op de markt verschenen vanaf 1995. Het gaat daarbij om medicijnen voor bijvoorbeeld angststoornissen en beroerte.

Vervolgonderzoek

In het vervolgonderzoek wordt gesproken met artsen en patiënten om zo inzicht te krijgen voor welke aandoeningen de ontwikkeling van nieuwe medicijnen wenselijk is. Het onderzoek richt zich daarbij op ziektes zonder adequate behandeling als op ziektes waarbij de huidige behandeling niet volstaat in de ogen van de arts of patiënt.

Kuipers schrijft dat er vervolgens twee mogelijke acties zijn. Aan de ene kant kan er een signaal worden afgegeven aan onderzoekers en investeerders aan welke geneesmiddelen maatschappelijk gezien behoefte is. En aan de andere kant kan de overheid invloed uitoefenen op geneesmiddelenontwikkeling door gerichte inzet van onderzoeksgeld. Kuipers verwacht daarmee aan de voorkant en achterkant meer regie te kunnen nemen op geneesmiddelenontwikkeling.