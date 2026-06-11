KWF en Oncode Institute bundelen krachten

KWF Kankerbestrijding en Oncode Institute bundelen hun krachten voor een toekomstbestendige aanpak van kankeronderzoek in Nederland.

Oncode is een Nederlands instituut dat zich richt op het versnellen van doorbraken in kankeronderzoek.

Het doel is dat KWF en Oncode Institute aanzienlijk meer onderzoeksgroepen vijfjarige financiering geven, en ondersteuning bij samenwerking en valorisatie.

Mere bijdragen

De komende periode werken de organisaties toe naar een nieuwe fase van deze samenwerking, die vanaf 2028 vorm krijgt. Vanaf dan wil KWF jaarlijks meer gaan bijdragen aan fundamenteel kankeronderzoek. Afhankelijk van de eigen fondsenwerving en financiële mogelijkheden gaat KWF 30 miljoen per jaar bijdragen.

Daarom zal KWF de laatste reguliere open call voor projectfinanciering voor fundamenteel onderzoek in 2027 organiseren. De eerste toekenning van financiering aan onderzoeksgroepen door KWF volgens het nieuwe model vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2028. Voor niet-fundamenteel onderzoek blijft KWF daarnaast open calls en thema calls organiseren.

Beide partijen roepen de overheid, publieke fondsen en andere maatschappelijke partners nadrukkelijk op om structureel mee te financieren.