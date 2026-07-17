Patiëntenfederatie presenteert nieuwe visie op langdurige zorg

Patiëntenfederatie Nederland heeft een nieuwe visie gepresenteerd voor een toekomstbestendige langdurige verpleging en verzorging. De kernboodschap luidt dat de sector niet moet inzetten op méér zorg, maar op beter passende zorg.

Volgens waarnemend directeur-bestuurder Linda Daniels-Van Saase is een kanteling noodzakelijk waarbij het zorgsysteem zich aanpast aan de mens, in plaats van andersom.

Schotten

“Mensen hebben niets aan een systeem dat is opgedeeld in schotten. Zij hebben behoefte aan overzicht, duidelijkheid en continuïteit. De zorgvraag van mensen moet leidend zijn, niet de grenzen van het systeem.”

Om kwetsbare mensen beter te ondersteunen bij een zelfstandig en waardig leven, heeft de federatie samen met haar achterban tien randvoorwaarden opgesteld. Binnen deze visie moeten ‘passende zorg’ en ‘samen beslissen’ de absolute standaard worden. De organisatie signaleert dat het huidige zorgaanbod nog te vaak onvoldoende aansluit op de individuele wensen en behoeften van cliënten.

Realistische kijk

Volgens de Patiëntenfederatie vraagt passende zorg ook om een realistische kijk op de rol van mantelzorg en de potentie van technologie. Mantelzorg is van grote waarde, maar mag nooit een vanzelfsprekendheid of verplichting worden, vindt de belangenvereniging. Daarnaast moeten mantelzorgers beter worden ondersteund en gefaciliteerd om hun taken uit te kunnen voeren.

Tegelijkertijd kunnen digitale hulpmiddelen en hybride zorg mensen helpen langer zelfstandig te blijven en meer regie over hun leven te houden. “Technologie kan persoonlijke aandacht niet vervangen, maar juist versterken. Het gaat er niet om meer zorg te organiseren, maar om zorg slimmer en beter passend te maken voor de situatie van mensen.”