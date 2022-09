‘Laat zorgmedewerkers weten wat Prinsjesdag concreet betekent’

Dit blijkt uit onderzoek van de ledenorganisatie van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM&CO onder ruim duizend zorg- en welzijnsmedewerkers. Slechts een derde van de medewerkers in zorg en welzijn verwacht dat de gevolgen van de kabinetsplannen voor hun (financiële) situatie duidelijk zijn.

Verwachtingen

Zorgprofessionals zouden het liefst per mail worden geïnformeerd door hun werkgever over wat de kabinetsplannen concreet betekenen. Ze vinden dit ook belangrijk (rapportcijfer 7,2), maar verwachten dat hun werkgever dit niet gaat doen (rapportcijfer 5,6).

Hoger salaris

Medewerkers zijn het meest geïnteresseerd in wat de kabinetsplannen voor hen persoonlijk betekenen (46 procent), vooral in hun portemonnee (62 procent). 44 procent is benieuwd naar wat de plannen voor het werk betekenen. Het kabinet moet volgens de meerderheid (62 procent) vooral in investeren in hoger salaris. Maar ook investeren in meer personeel (54 procent) en in het verminderen van de regeldruk (35 procent) is veel genoemd.

Zorgen

Als medewerkers gevraagd wordt naar waar ze zich zorgen over maken voor de sector wordt vooral het tekort aan personeel genoemd (28 procent). Medewerkers maken zich ook zorgen over de kwaliteit van de zorg (23 procent) en de hoge werkdruk (22 procent).

Sceptisch

Een op de drie medewerkers in zorg en welzijn vindt Prinsjesdag een ‘ver-van-hun-bedshow’. Als medewerkers wordt gevraagd of alle gemaakte plannen straks ook echt uitgevoerd gaan worden door het kabinet, komt men niet verder dan een gemiddeld rapportcijfer van 3,9. Vooral medewerkers van verpleeghuizen zijn sceptisch.

Betrokkenheid

Volgens PGGM&CO lijken werkgevers een kans te laten liggen om hun medewerkers rond Prinsjesdag te informeren. Henriette Davelaar, directeur van PGGM&CO: “Het is een belangrijk signaal dat medewerkers in zorg en welzijn Prinsjesdag zien als een ‘ver-van-hun-bedshow’. Zij geven tegelijkertijd wel aan interesse te hebben in wat de plannen voor hun situatie betekenen. Zij hebben daarnaast zorgen over de sector en zijn uitgesproken over investeringen die het kabinet kan doen. Hier gaat een grote betrokkenheid vanuit, die zo kenmerkend is voor zorg- en welzijnsmedewerkers. Het is dan ook van belang dat zij straks wél weten wat de gevolgen van de kabinetsplannen voor hen zijn. Zodat ze hier ook iets mee kunnen.”

PGGM&CO informeert zorg- en welzijnsmedewerkers in aanloop naar en op Prinsjesdag met een speciale Prinsjesdagpagina.