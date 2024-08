Laatste specialismen vertrekken uit Adrz-vestiging Zierikzee

Voor deze specialismen kunnen mensen op Schouwen-Duiveland terecht bij Medisch Centrum Borrendamme, waar vanuit Adrz een aantal dagen in de week medisch specialisten aanwezig zijn. Zij hebben beschikking over standaard medisch instrumentarium. Er vinden in Borrendamme dus geen ingrepen of onderzoeken plaats waarbij ondersteuning van een doktersassistent of extra medisch instrumentarium nodig zijn.

Meer specialismen

Bestuursvoorzitter John Taks laat weten blij te zijn dat er nu een aantal medisch specialisten bereid zijn om zonder ondersteuning toch hun patiënten in Schouwen-Duiveland te ontvangen. “We starten met een aantal specialismen en hopen in de toekomst er nog een aantal aan toe te voegen. Dat moeten natuurlijk wel specialismen zijn die zonder al die ondersteuning aan de slag kunnen.”

Andere locaties

De zorg van Adrz wordt geconcentreerd op de twee andere locaties, in Goes en Vlissingen, op respectievelijk 30 en 50 kilometer afstand van Zierikzee. De afgelopen zeven jaar is de zorg in het ziekenhuis in Zierikzee al afgeschaald. De woordvoerder benadrukt dat vanwege de beperkte aanwezigheid van zorg in Zierikzee mensen toch al vaak naar Goes moeten. “Het liefst wil je dat iemand alle zorg op één plek krijgt. Nu is vaak nog aanvullende diagnostiek nodig in Goes, dat is niet ideaal.” De woordvoerder noemt het ‘onoverkomelijk’ om de zorg op locatie Victoriakliniek af te schalen.

IZA

Eerder dit jaar kreeg de Zeeuwse Zorg Coalitie via het Integraal Zorgakkoord 83,4 miljoen euro om een transformatie in gang te zetten. Daarbij ligt de nadruk op goede en betere zorg en vermindering van de inzet van personeel binnen de hele keten. De sluiting is geen onderdeel van het transformatieplan, maar draagt wel bij aan deze doelstelling, zei een woordvoerder toen.