Lage instroom studie Verzorgende IG neemt ‘dramatische’ vormen aan

Het aantal studenten dat kiest voor die opleiding tot verzorgende IG is de afgelopen vijf jaar met 41 procent gedaald. Beroepsvereniging V&VN waarschuwt de politiek dat hier wat aan moet gebeuren.

Beeld: Canva

In 2019 schreven 11.000 studenten zich in voor verzorgende IG. In 2023 waren dit er nog maar 6.700. Dat blijkt uit recente cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB). Voor schooljaar 2024-2025 zet de daling door.

Kantelpunt

V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “De instroom bij de opleidingen voor verzorgende IG neemt zo dramatisch af dat we op een kantelpunt zitten. Er zijn scholen die dit jaar de klas met de opleiding verzorgende IG niet starten omdat er te weinig aanmeldingen zijn. En dit terwijl de behoefte aan verzorgenden groeit, gezien de langer thuiswonende ouderen en ouder wordende kwetsbaren in verpleeghuizen.”

Tekorten

Uit berekeningen van V&VN blijkt dat er over zes jaar 33.000 verzorgenden te weinig zijn. De grootste tekorten in de verpleegkundige beroepen zijn: verzorgenden individuele gezondheid (verzorgenden IG, mbo-niveau 3) en verpleegkundigen (mbo, hbo en gespecialiseerd).

Veranderagenda

Een van de oplossingen van Buurman is dat zorgprofessionals beter betrokken worden bij de veranderingen die omschreven staan in een nieuw hoofdlijnenakkoord ouderenzorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Buurman: “Het IZA dreigt te veel een beweging van consultants en bestuurders te worden, terwijl echte verandering begint bij de zorgprofessionals zelf: dat leidt tot behoud, werkplezier en goede implementatie.”

Buurman vraagt aan de staatssecretaris Langdurige Zorg, Vicky Maeijer, om bij VWS minister Fleur Agema aan te dringen op dat financiële transformatiemiddelen vooral worden ingezet om zorgprofessionals, in plaats van dure consultants, te betrekken bij de veranderagenda.