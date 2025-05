Lagere werkdruk door digitalisering? Zorgmedewerkers betwijfelen het

Beeld: Aaron Amat/stock.adobe.com

De jaarlijkse Monitor Digitale Zorg geeft een beeld van de digitalisering van de gezondheidszorg. Die zet door, blijkt uit de cijfers: zowel zorgverleners als patiënten en cliënten gebruikten het afgelopen jaar meer digitale toepassingen dan het jaar daarvoor. Voor verpleegkundigen geldt dit niet, onder die beroepsgroep is het gebruik gelijk gebleven blijkt uit de cijfers in de monitor. Wel vinden professionals en zorggebruikers dat er meer gedigitaliseerd kan worden in de zorg dan nu het geval is.

Maatschappelijke uitdagingen

Zorgmedewerkers zijn er niet helemaal van overtuigd dat digitale toepassingen de maatschappelijke uitdagingen in de zorg kunnen oplossen. De toegankelijkheid van de zorg, de kwaliteit van de zorg en de regie van de patiënt scoren relatief het hoogst (met een gemiddelde rapportcijfer van 6,6, 6,2 en 6,5). Op andere vlakken zijn de cijfers nauwelijks voldoende.

Werkdruk en werkplezier

Wat opvalt is dat het vertrouwen in de invloed van digitalisering op de werkdruk en het werkplezier het laagst scoort met een 5,7 (hetzelfde cijfer krijgt de zogeheten organiseerbaarheid van de zorg). Dat terwijl veel nieuwe toepassingen – zoals generatieve AI en spraaktechnologie – daar wel vaak op gericht is. Ook minister Fleur Agema ziet veel potentie in inzet van technologie om op deze manier het personeelstekort tegen te gaan. Huisartsen en medisch specialisten delen die overtuiging niet en delen een onvoldoende uit: 5,2. Sociaal geneeskundigen en verpleegkundigen zijn iets positiever, met respectievelijk een 6,2 en een 6,0, waardoor het gemiddelde op een krappe voldoende uitkomt.

Inzet stimuleren

“De resultaten en aanbevelingen van de Monitor Digitale Zorg laten zien dat de zorgverleners en zorggebruikers over het algemeen (gematigd) positief zijn over passende inzet van digitale zorg en de bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen”, schrijft minister Agema in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer over het rapport. “Tegelijk laten ze ook zien waar nog aandachtspunten liggen”, aldus Agema. Ze laat weten verder te gaan met “initiatieven en trajecten om de passende inzet van digitale en hybride zorg te stimuleren”.

Extra aandacht

De wijkverpleging, verpleegzorg en gehandicaptenzorg krijgen extra aandacht om digitale en hybride zorg sneller op te schalen, staat in de brief. Dat staat ook in het hoofdlijnenakkoord van de regering en volgens Agema vinden daar nu gesprekken over plaats. Wat ze met de aanbevelingen uit de Monitor gaat doen, is nog niet duidelijk. Het gaat dan onder meer om oog voor de toegankelijkheid van digitale zorg en het vertrouwen erin.