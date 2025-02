Landelijk lek zorggegevens via afgedankte harde schijven

Privacy-gevoelige informatie van zorgorganisaties verspreid over heel Nederland zijn in onbevoegde handen gevallen via harde schijven die op een rommelmarkt belandden. Ze geven bovendien een inkijkje in de zeer gebrekkige beveiliging bij tal van zorginstellingen, meldt Omroep Brabant.

Apothekersrecepten, inloggegevens, burgerservicenummers: het stond allemaal op vijftien harde schijven die een amateurfotograaf vlak over de Belgische grens op de kop tikte, aldus Omroep Brabant. Het gaat om gegevens van organisaties uit heel Nederland, zoals een medisch centrum in Utrecht, een huisartsenpraktijk in Houten en een aantal apotheken in de regio Rijnmond.

Knullige beveiliging

De koper vermoedt dat de harde schijven afkomstig zijn uit de inboedel van Nortade, een ict-bedrijf uit Brede dat enige tijd geleden op de fles ging. Hij kocht ze voor vijf euro per stuk. Wat de zaak extra pijnlijk maakt, is dat het laat zien hoe knullig de beveiliging is. Zo staan inlogegevens onversleuteld in eenvoudige documentjes. Bovendien hebben verschillende accounts exact hetzelfde wachtwoord dat ook nog eens kinderlijk eenvoudig te raden is, zoals Welkom2016.

De amateurfotograaf heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die bevestigt het incident. “Op het eerste gezicht ziet dit er best ernstig uit”, reageert een woordvoerder in BN De Stem.