Landelijk platform gastwerkplekken voor Oekraïense wetenschappers

Het platform ‘AcademicsNLfor Ukraine’ richt zich op de gevluchte Oekraïense wetenschappers die hun onderzoek in Nederland willen voortzetten. Het platform is een initiatief van Universiteiten van Nederland, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO en De Jonge Akademie in samenwerking met ‘AcademicTransfer’. De initiatiefnemers willen gebruik maken van bestaande infrastructuur en regelingen voor het delen van academische vacatures en informatie over noodhulp.

Onderzoek voortzetten

Individuele kennisinstellingen kunnen op het platform ook hun eigen acties voor Oekraïense onderzoekers in een FactCard onder de aandacht brengen. Dat kan via de zogeheten AcademicsNLfor Ukraine FactCards. Met de FactCardsmaken ze overzichtelijker waar onderzoekers terecht kunnen als ze vragen hebben over het voortzetten van hun onderzoek bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie en worden ze wegwijs gemaakt in de Nederlandse academische gemeenschap.

“Alle onderzoeksafdelingen in Nederland worden opgeroepen om actief hun gastwerkplekken en onderzoeksfaciliteiten aan te bieden via het AcademicsNLforUkraine-platform”, aldus de NFU.