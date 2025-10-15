Skipr

Landelijk project gelanceerd voor inclusieve langdurige zorg

,

Het Nationaal Netwerk Inclusieve Zorg (NNIZ) start met kleine teams om de langdurige zorg inclusiever te maken. De teams werken aan een vertaling van kennis naar actie en een toolkit.

Het NNIZ is in 2024 opgericht ter bevordering van inclusieve zorg die voor iedereen toegankelijk is en van dezelfde kwaliteit is. Het project wil stakeholders in de langdurige zorg verbinden, kennis vertalen naar praktijkacties en een toekomstagenda en handreiking voor sociale verandering ontwikkelen en prioriteren.

Wijkpilots

Op vrijdag 17 oktober vindt de kick-off plaats. De vijf tot zeven teams bestaan elk uit zes tot acht onderzoekers, professionals, NNIZ-leden en afgevaardigden van patiëntenorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en systeempartijen.

De teams willen onder meer wijkpilots, voorlichting voor zorgverleners of activiteiten in een zorginstelling opstarten. Eind 2027 bundelt NNIZ de geleerde lessen en de toekomstagenda voor transdisciplinaire zorg in een toolkit. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

GehandicaptenzorgOuderenzorg

Landelijk project gelanceerd voor inclusieve langdurige zorg
