Landelijke koepel maakt nieuw stappenplan voor openen hospice

Volgens de VPTZ duurt het opzetten van een hospice ongeveer vijf jaar. Het stappenplan helpt initiatiefnemers om dit traject goed aan te pakken en hun plannen voortdurend te toetsen op haalbaarheid.

Nieuwe bekostiging

In het nieuwe stappenplan staat een nieuwe bekostigingssystematiek van de verpleging in een bijna-thuis-huis, die vanaf 1 januari 2025 van kracht zal zijn. Ook het Toetsingskader hospicezorg van de IGJ uit 2023 komt aan de orde. Verder staan de resultaten van het recente Berenschot-onderzoek naar de toekomstige benodigde hospice-capaciteit in het stappenplan.

Het document besteedt ook aandacht aan de invloed van de nieuwe omgevingswet op de bouw- en vergunningsprocedures. De herziene versie van het stappenplan kan worden opgevraagd via: vptz.nl/hospice-starten.