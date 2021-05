Langdurig psychotische patiënt herstelt beter dan gedacht

Patiënten met langdurige psychotische aandoeningen herstelt vaker dan wel eens wordt gedacht. Uit een Nederlands onderzoek op basis van ruim tweeduizend patiënten blijkt dat 40 procent uiteindelijk herstelt. Dit meldt Trouw op basis van het onderzoek da deze maand is gepubliceerd in het wetenschappelijke journaal The British Journal of Psychiatry .

Met deze herstelde patiënten gaat het een jaar later in 90 procent van de gevallen nog steeds goed. Volgens de onderzoeker gaat het om een primeur, omdat voor het eerst een grote groep patiënten is onderzocht. De 2.327 mensen werden behandeld bij vier ggz-instellingen in Noord-Nederland en ze werden elf jaar lang gevolg, zowel in hun persoonlijk als maatschappelijk herstel. Ongeveer een op de vijf patiënten herstelt slecht.

De mensen die herstelden gaven hun ‘geluk’ een zeven, zij hadden sociale contacten en ervaarden zingeving in hun leven. Wel waren werk en studie nog steeds een probleem. In totaal deden de onderzoekers 11.000 tussentijdse metingen.