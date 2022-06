Langetermijnstrategie coronazorg: ziekenhuizen dwingen om patiënten over te nemen

Ziekenhuizen kunnen straks centraal gedwongen worden om elkaars patiënten op te nemen wanneer de druk op de zorg tijdens een nieuwe coronagolf te hoog wordt. Er komt meer centrale sturing en regie als de continuïteit in het geding raakt. Dit schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid in reactie op verschillende adviezen.

Het expertteam covid-zorg constateerde vrijdag dat centrale regie ontbrak tijdens de hoogtepunten van de coronagolven terwijl die wel nodig was. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) signaleerde in februari dat de minister van VWS meer bevoegdheden moet krijgen. De minister gaat op korte termijn uitwerken wat nodig is om de centrale regie vorm te geven.

Albert Schweitzer

Tijdens de coronagolf eind 2021 weigerde het Albert Schweitzer ziekenhuis om nog nieuwe coronapatiënten op te nemen nadat de patiëntenspreiding vastliep. Volgens het ziekenhuis werden afspraken in het ROAZ Zuidwest-Nederland niet nageleefd. Het Albert Schweitzer zou maximaal achttien patiënten opnemen, maar dat werden er veertig.

Andere ziekenhuizen gaven geen gehoor bij de vraag of ze patiënten over konden nemen. “Het resultaat is dat wij de covidzorg ternauwernood kunnen blijven leveren, dat de reguliere zorg bij ons veel zwaarder wordt weggedrukt dan in andere ziekenhuizen en dat veel personeel door overbelasting op het punt van uitvallen staat”, schreef bestuursvoorzitter Peter van der Meer. Ook in Limburg lukte het in november 2021 niet meer om coronapatiënten te spreiden, onder meer omdat vvt-instellingen geen capaciteit meer hadden om patiënten uit de ziekenhuizen op te vangen.

Beschikbaarheidsbijdrages

Om de regie op de patiëntenspreiding te financieren, adviseerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vorige week beschikbaarheidsbijdrages in te zetten. VWS wil het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding (LCPS), het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) en de Regionale Centra Patiëntenspreiding (RCP) verstevigen, taken uitbreiden en de financiering structureel maken.

In de plannen van VWS wordt verder duidelijk dat de financiering van de coronazorg onderdeel gaat worden van de reguliere bekostiging. Vanaf 1 januari volgend jaar worden de crisismiddelen vanuit de gehele overheid beëindigd en dit geldt ook voor de Subsidieregeling opschaling curatieve zorg covid-19 voor de IC-bedden. Het kabinet gaat afspraken maken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor 2023 over de financiering van de extra IC-bedden. Het kabinet gaat ook het LNAZ vragen wat de capaciteit is in Nederland op het gebied van IC, klinische ziekenhuisbedden, bedden buiten het ziekenhuis en thuismonitoring.

Behouden zorgmedewerkers

In de langetermijnstrategie van VWS gaat Kuipers ook in op de adviezen van de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgmedewerkers, die onderzocht de zorg meer medewerkers kon werven en vooral behouden. Begin dit jaar deed deze taskforce een eerste aanzet.

Zo kijkt het kabinet naar een uitzondering voor zorgaanbieders die worstelen met een hogere WW-premie doordat medewerkers meer dan 30 procent overuren hebben gedraaid. Deze werkgevers zouden namelijk vanaf 2022 een hogere WW-premie moeten betalen als een werknemer meer dan 30 procent overuren draait. Zorgwerkgevers wordt geadviseerd om waar mogelijk de uren in het contract aan te passen, maar het kabinet wil ook tijdens de zomer onderzoeken of een uitzondering voor de zorg mogelijk is.