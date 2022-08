Lareb: veel klachten na inhalatiemedicatie

Met name patiënten met kwalen aan longen en luchtwegen gebruiken inhalatiemedicatie, zoals luchtwegverwijders als salbutamol en formoterol en ontstekingsremmers als fluticason en beclometason. “Inhalatiemedicatie kunnen de speekselaanmaak verminderen en de omgeving in de mond zuurder maken. Dit kan schade aan tanden en kiezen veroorzaken. Ontstekingsremmende inhalatiemedicatie kan ook de balans tussen schimmels en bacteriën in de mond verstoren. Hierdoor kunnen sneller (schimmel)infecties ontstaan”, legt Lareb uit.

Het correct opvolgen van gebruiksaanwijzingen kan waarschijnlijk al veel schelen, adviseert het bijwerkingencentrum, om te voorkomen dat een deel van het middel in de mond achterblijft. Het spoelen van de mond kan dat overigens ook verhelpen. (ANP)