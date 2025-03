Lareb: zwaar medicijn illegaal toegevoegd aan kruidenmiddel

Een Indonesisch kruidenmiddel dat online wordt verkocht als ‘natuurlijke pijnstiller en cholesterolverlager’, blijkt illegaal te zijn aangevuld met dexamethason, een zwaar geneesmiddel dat alleen op recept verkrijgbaar is. Bijwerkingencentrum Lareb waarschuwt mensen voor de mogelijke ernstige bijwerkingen. Eén gebruiker van het kruidenpreparaat genaamd Montalin kreeg last van een opgezwollen gezicht en spierzwakte.

Uit onderzoek bleek vervolgens dat illegaal dexamethason aan de capsules was toegevoegd. Dat is een ontstekingsremmer die onder meer wordt voorgeschreven aan patiënten met kanker en mensen die in hun laatste levensfase palliatieve zorg krijgen. Tijdens de pandemie bleek het middel ook de kansen te verbeteren van ernstig zieke coronapatiënten die aan de beademing lagen.

Voorzichtigheid geboden

Het is niet voor het eerst dat in Montalin verboden toevoegingen zijn gevonden. In 2021 zaten in capsules van het middel de pijnstillers paracetamol en meloxicam. Op de verpakking stond daar niets over. “Consumenten moeten voorzichtig zijn met de aanschaf van kruidenpreparaten via internet, omdat lang niet altijd duidelijk is wat erin zit”, benadrukt het Lareb. Het centrum heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geïnformeerd.

Nep-oxycodon

Zowel reguliere als alternatieve geneesmiddelen worden op grote schaal online verhandeld. Vorige week waarschuwden de IGJ en het Trimbos-instituut nog voor een levensgevaarlijke nepvariant van de pijnstiller oxycodon. Zulke pillen waren gevonden in het huis van een 30-jarige Amsterdammer, die plotseling was overleden. Ze bevatten de gevaarlijke stof isotonitazepyne. (ANP)